Champions: Inzaghi, Bayern talentuoso ma ce la giochiamo

Dovremo replicare la partita giocata a Monaco

MILANO, 15 APR – “Il Bayern è pieno di talenti, ha un allenatore che stimavo molto già da giocatore. Ha dato in poco tempo principi alla propria squadra, fa un ottimo pressing, ha tantissima tecnica e giocatori di talento. Dovremo cercare di replicare la partita fatta a Monaco, giocando molto bene tecnicamente, tenendo la palla il più possibile. Sarà ancora più difficile, perché loro fanno un’ottima pressione sull’avversario”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. “Muller? Lo conosciamo, all’andata è entrato e ha fatto gol. Hanno tanti giocatori in quella zona di campo, è una squadra con tantissimi giocatori affermati e di talento. Ci vorrà una grandissima prestazione, ce la giocheremo con le nostre armi che tutti conosciamo”.

