Champions: Inzaghi, ci abbiamo creduto e vittoria meritata

'Arnautovic deve stare sereno, ora recuperiamo energie'

MILANO, 23 OTT – “Eravamo in Champions, lo abbiamo visto in questi giorni che le partite sono tutte difficili e complicate. La squadra ha avuto un grande cuore, in alcuni momenti abbiamo perso le distanze ma abbiamo avuto tantissime occasioni per andare in vantaggio prima ma ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo meritato la vittoria”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Amazon Prime Video dopo la vittoria in Champions League contro lo Young Boys. “Abbiamo ancora cinque partite in questo ciclo, dobbiamo essere bravi a recuperare forze ed energie perché avremo un bel tour de force – ha proseguito l’allenatore nerazzurro -. Ha pesato l’assenza di Calhanoglu? È un giocatore importante ma bisogna fare i complimenti a Barella per quello che ha fatto domenica e oggi, si è sacrificato e ha fatto due ottime partite. Speriamo l’emergenza possa rientrare altrimenti avremo ancora bisogno di sacrificio da parte di tutti. Arnautovic? Gli ho parlato in panchina, era molto deluso. I rigoristi erano lui e Taremi, contro lo Stella Rossa lui era uscito ed ha calciato Taremi. Non è un problema. Si sentiva responsabile, gli ho detto di stare sereno e continuare a lavorare come sta lavorando perché ci sta dando una grande mano”, ha concluso Inzaghi.

