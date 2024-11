Champions: Inzaghi, domani valutazioni su Calhanoglu e Lautaro

agenzia

Frattesi ha problema alla caviglia, spero di non perderlo

ROMA, 25 NOV – “Calhanoglu e Lautaro erano assenti a Verona, ieri e oggi hanno fatto due buoni allenamenti. Domattina valuterò il da farsi sulla formazione. Acerbi invece ha avuto una contrattura e gli accertamenti hanno dato seguito: non c’è lesione, vediamo fino a domenica se riusciamo a recuperarlo, ma è una cosa più breve dell’altra volta”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lipsia. “Frattesi si trascina un problema alla caviglia già da prima della nazionale, è tornato e ha giocato a Verona. La caviglia gli ha dato qualche problema: oggi non era tranquillo perché non si sentiva a posto. Speriamo di non perderlo perché sa quanto è stato importante e quanto lo sarà per noi”.

