Champions: Inzaghi, Lautaro era già disponibile e sta bene

'Augurio è poter avere tutti, fiducia per Pavard e Zielinski'

MILANO, 26 MAG – “Lautaro sta bene, era disponibile già per Como-Inter. Farà una settimana normale, a Como sarebbe entrato in caso di bisogno. Ho deciso di aspettare per il suo rientro ma Lautaro e Frattesi mi avevano già dato garanzie per Como”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. “Da oggi comincia la nostra settimana per arrivare al meglio sabato. Il mio augurio è di poter avere a disposizione tutti i giocatori. C’è fiducia per Pavard e Zielinski, che non erano disponibili a Como. Le sensazioni cambieranno giorno per giorno, ma siamo concentrati e sappiamo che tipo di avversario affronteremo”.

