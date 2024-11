Champions: Inzaghi ‘Premier mi intriga, ma sto bene all’Inter’

agenzia

Ci sono state possibilità, è un calcio che piace a tutti

MILANO, 05 NOV – “È un calcio molto affascinante, che piace a tutti gli allenatori. Non nego che c’è stata la possibilità in questi anni, non solo all’Inter ma anche quando ero alla Lazio. Ma in questo momento sto molto bene qui, come stavo bene alla Lazio. Mi piace, mi intriga, ma in questo momento sono all’Inter, in una delle migliori squadre d’Europa. Sto bene qui, ma per quanto riguarda il futuro nessuno ha certezze”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal.

