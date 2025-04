Champions: Inzaghi, servirà una partita da vera Inter

agenzia

'Quando giochi semifinale non può essere momento più difficile'

MILANO, 29 APR – “Il Barcellona lo conosciamo, Flick è un grande allenatore che ha dato grande organizzazione soprattutto offensiva. Abbiamo massimo rispetto ma nessuna paura. C’è tantissima competizione in Champions, abbiamo fatto un percorso strepitoso e ora vogliamo giocarci queste due semifinali da vera Inter. La squadra farà questa semifinale con testa alta e poi vedremo chi andrà in finale”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. “Quando stai affrontando una semifinale di Champions non è il momento più difficile… C’è tanto entusiasmo. Veniamo da una settimana storta che però non cancella il lavoro cominciato quattro anni fa – ha proseguito -. Certamente dovremo fare meglio ma siamo entusiasti della partita che verremo a giocare domani contro la migliore squadra al mondo. Dovremo fare una partita di sacrificio quando sarà il momento, ci vorranno tante componenti per venire a capo di una squadra”.

