Champions: Inzaghi, vogliamo proseguire grande percorso

Eravamo 16mi nel ranking, ora primi: siamo a due gare dal trofeo

MILANO, 05 MAG – “La sconfitta di Istanbul è stata una notte difficile da digerire, si era giocata una grande partita ma si vive di presente. Quella gara fa parte del percorso fatto in questi quattro anni, ma vogliamo proseguire. Siamo a due partite da un eventuale trofeo, abbiamo portato l’Inter ad essere prima nel ranking e siamo partiti 17esimi: vogliamo prosguire questo grande percorso”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. “Solo Helenio Herrera nella storia ha fatto due finali? È emozionante. Le soddisfazioni ti ripagano di tutto il lavoro, si lavora per queste partite. Non era scontato. A inizio stagione ogni squadra prova a vincere tutto e noi stiamo facendo così, senza aver fatto scelte di nessun tipo”.

