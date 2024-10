Champions: Italiano,vogliamo vincere per bolognesi in difficoltà

agenzia

Domani l'Aston Villa, "ci serve una scintilla per sbloccarci"

BOLOGNA, 21 OTT – “Giocheremo per cercare di dare una gioia ai bolognesi in difficoltà. Dovremo sudare per loro. Al ritorno da Genova abbiamo trovato il centro sportivo allagato, abbiamo dovuto riorganizzarci e spostare un allenamento. Ma vogliamo andare oltre per chi affronta difficoltà ben più grosse di queste”. Vincenzo Italiano prova a suonare la carica a un Bologna che cerca la svolta e ha lasciato fin qui punti per strada: in Champions e in campionato. “Ci serve una scintilla, una partita importante e sono convinto che ci siamo vicini: ci serve una vittoria per trovare fiducia e fare il salto di qualità. Nelle prime uscite di Champions con Shakhtar e Liverpool siamo stati performanti, con l’Aston Villa dobbiamo aggiungere malizia e furore. Ci serve serve un risultato positivo contro avversario di altissimo livello e ci proveremo”. Con uno Ndoye in più: “Dan è recuperato ma vediamo domani se giocherà o meno. Non averlo a Genova è stato un sacrificio importante ma a volte è meglio saltare una partita che un periodo lungo. Sembra che i calcoli siano stati corretti e sono contento che oggi sia tornato ad allenarsi. Domani vedremo chi inizierà, sull’esterno e pure di punta. Chi partirà dovrà darmi tutto e chi subentrerà dovrà fare la differenza”.

