Champions: Juve-Borussia; Tudor convoca Conceicao e Zhegrova

agenzia

Il portoghese rientra dopo stop, prima chiamata per l'ex Lille

TORINO, 16 SET – Ci sono anche Conceicao e Zhegrova nella lista dei convocati della Juventus per l’esordio di questa sera in Champions League contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium. Il tecnico Igor Tudor, infatti, ha inserito nell’elenco i due giocatori offensivi: il portoghese è al rientro dopo i fastidi muscolari accusati in Nazionale che lo hanno costretto a saltare la sfida contro l’Inter, l’ex Lille è alla prima chiamata da quando è approdato in bianconero. Si rivede anche Cambiaso, il quale ha scontato la squalifica di due turni in campionato, mentre restano indisponibili Miretti e Milik.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA