Champions: Juve e Bologna a caccia dei tre punti

Bianconeri ospiti dell'Aston Villa, al Dall'Ara arriva il Lille

ROMA, 26 NOV – La Juventus vola a Birmingham per sfidare l’Aston Villa in un match di Champions League, a caccia di punti per continuare a scalare la classifica. Impegno non semplice per i bianconeri che, secondo gli esperti Sisal, sono dati vincenti a 3,25 ma gli inglesi sono offerti a 2,35, con il pareggio in quota a 3,10. Timothy Weah proverà a caricarsi sulle spalle il peso offensivo della Juventus, a segno a 4,50, mentre Teun Koopmeiners, gol o assist a 3,15, cercherà di supportarlo in attacco. I padroni di casa hanno in Ollie Watkins, a 2,75, e Leon Bailey, a 4,50, le principali armi offensive. Il Bologna ospita il Lille e punta a ottenere la prima, storica vittoria in Champions. Gli esperti Sisal ritengono i rossoblù favoriti a 2,35 con il pareggio offerto a 3,20 mentre il blitz esterno dei francesi si gioca a 3,10. Santiago Castro, a segno a 3,00, è il principale candidato a entrare nel tabellino dei marcatori ma Riccardo Orsolini, gol o assist a 2,40, è l’uomo a cui si affida Vincenzo Italiano. Lille che ha in Jonathan David, gol a 3,00, ed Edon Zhegrova, assist a 6,00, i suoi gioielli.

