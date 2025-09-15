Champions: Juve; Locatelli, vittoria con Inter ci dà entusiasmo

agenzia

Capitano bianconero 'fondamentale partire bene. Siamo più gruppo

TORINO, 15 SET – “Arriviamo carichi, abbiamo vinto il derby d’italia e ci ha dato entusiasmo: domani inizia la competizione più bella che c’è, ci sarà grande entusiasmo e una bella atmosfera in casa nostra”: così il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, tra la vittoria in campionato contro l’Inter e l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. “E’ fondamentale iniziare bene, ci sono squadra più forti di noi ed è evidente – continua in conferenza stampa – e il segreto è che siamo una squadra che ha voglia di fare e di lavorare: vogliamo arrivare più avanti possibile, siamo là per farci trovare pronti e non dovrà mancare mai la voglia di essere squadra”. “Siamo più gruppo dell’anno scorso, ci alleniamo molto bene: è importante dare sempre il 100%”, ha aggiunto il centrocampista spiegando che squadra sta nascendo. “La cosa bella del mister – aggiunge – è che dialoga tanto con noi e ci aiuta molto: dobbiamo mantenere equilibrio dopo la vittoria contro l’Inter, abbiamo comunque preso tre gol e dobbiamo prendere le cose positive e lavorare su quelle negative”.

