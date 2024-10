Champions: Juve rifinitura pre-Lipsia, out Milik Weah e Adzic

agenzia

Bianconeri all'ultimo allenamento prima della partenza

TORINO, 01 OTT – Per la Juventus è vigilia di Champions League, i bianconeri sono in campo per l’allenamento di rifinitura alla Continassa: sarà l’ultima seduta prima della partenza per la Germania, dove domani sera alle 21 affronteranno il Lipsia, attualmente terzo in Bundesliga e imbattuto dopo cinque giornate di campionato. Il tecnico Thiago Motta farà le ultime prove di formazione, per il riscaldamento però non si sono visti Weah, Milik e Adzic.

