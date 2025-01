Champions: Juve; Yildiz, McKennie e Conceicao tentano recupero

agenzia

I tre cominciano la rifinitura in gruppo, si allena anche Muani

TORINO, 20 GEN – La Juventus ha cominciato l’ultimo allenamento alla Continassa prima di partire per il Belgio, in direzione Brugge, dove domani è attesa dalla settima giornata di Champions League. Il tecnico Thiago Motta sta provando a recuperare gli acciaccati e ha ricevuto buone notizie: Conceicao ha iniziato il riscaldamento insieme al resto del gruppo, così come McKennie e Yildiz, usciti con qualche noia muscolare dalla sfida contro il Milan. Anche Kolo Muani si sta allenando con i compagni in attesa del tesseramento da parte della Juve, ma in ogni caso non potrà partecipare alla trasferta in Belgio, perché fuori lista come l’altro nuovo acquisto, Alberto Costa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA