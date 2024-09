agenzia

Per bianconeri apre YÕldÕz e chiude Nico Gonzalez

ROMA, 17 SET – Juventus batte Psv 3-1 nella prima giornata della nuova Champions League. A segno per i bianconeri YÕldÕz (21′), McKennie (27′) e Nico Gonzalez (52′). Per olandesi in gol Saibari (93′).

