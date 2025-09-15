Champions: Kovac, ‘Juve forte, ma Borussia vuole fare bene’

agenzia

Sabitzer, 'Siamo pronti a dare battaglia ai bianconeri'

TORINO, 15 SET – “La Juve ha una forte e di grande qualità, lo abbiamo già visto in amichevole quest’estate e adesso abbiamo studiato le loro partite: giocare davanti a 40mila tifosi sarà un vantaggio per loro”: così il tecnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, alla vigilia della sfida di Champions League contro i bianconeri all’Allianz Stadium. “Sono contento di rivedere Tudor, l’anno scorso ha raggiunto un risultato eccezionale – dice sul collega connazionale – e abbiamo visto la sua bravura non solo in Italia, ma anche in Francia e nelle altre esperienze che ha avuto”. Il suo Borussia Dortmund parte per stupire: “Vogliamo arrivare in alto sia in Champions sia in Bundelisga – promette Kovac – e abbiamo qualche infortunato, ma la nostra rosa è ampia e ci dà tanta varietà di scelta”. Al fianco dell’allenatore croato c’è Marcel Sabitzer: “Chi partecipa alla Champions parte per vincere, è normale che sia così – risponde dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium – ma la strada è lunghissima: ora è inutile parlarne, l’importante è partire bene e siamo pronti a dare battaglia alla Juve in casa loro”.

