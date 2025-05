Champions: L.Enrique ‘Inter forte, è macchina oliata’

agenzia

Tecnico PSG: "Siamo preparati e sappiamo gestire questo momento"

MILANO, 30 MAG – “Conosciamo l’Inter, sappiamo quanto sia competitiva la Serie A. L’Inter è una macchina oliata, sa tenere il possesso palla ma anche difendersi bene, è una squadra di qualità. L’idea è di prepararsi al meglio per qualsiasi tipo di partita, il risultato poi avrà un impatto sull’atteggiamento in campo di entrambe le squadre”: è sereno Luis Enrique alla vigilia della partita della vita, la finale di Champions domani a Monaco. “Sappiamo come gestire questo momento – assicura il tecnico del Psg – ci siamo preparati e giocheremo secondo le nostre forze. Chiaramente il loro modulo cambia qualcosa sulla preparazione della partita, in particolare per quanto riguarda il pressing. L’Inter fa circolare molto bene la palla, non voglio cambiare qualcosa sulla fase offensiva ma ci sono dettagli e dovremo stare attenti”.

