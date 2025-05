Champions: la Spagna esalta Yamal ‘con Lamine tutto è possibile’

agenzia

Il 17enne blaugrana incanta: 'Barcellona-Inter inno al calcio'

ROMA, 01 MAG – “Con Lamine tutto è possibile”. La Spagna celebra Yamal, il ‘fenomeno’ del Barcellona che a 17 anni ha guidato i blaugrana nella rimonta-show contro l’Inter: nella semifinale di andata di Champions, il giocatore classe 2007 ha “impressionato il mondo” scrive Sport. L’altro quotidiano AS titola ‘Meraviglioso, le magie di Lamine nella sua partita n.100 in blaugrana’, parlando del fuoriclasse minorenne, per il quale sono tornati copiosi i paragoni con Leo Messi. “E’ l’erede naturale di Messi” sottolinea AS, che definisce la partita di ieri sera (finita 3-3) “un inno al calcio”. Anche Marca parla del match come di ‘un festival’ e Mundo Deportivo ancora su Yamal ‘Mamma mia’.

