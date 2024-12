Champions: La tragedia di Elia, perde figlio prima di giocare

agenzia

Congolese dello Young Boys vola in patria, dolore e solidarietà

ROMA, 13 DIC – La marcia di avvicinamento alla partita di Champions League di mercoledì tra Stoccarda e Yoing Boys, vinta dalla squadra tedesca per 5-1, è stata caratterizzata dalla tragedia che ha colpito l’attaccante congolese della formazione elvetica Meschack Elia. Infatti poche ore prima del match della MHP Elia ha ricevuto la notizia dal suo paese natale della morte di uno dei suoi figli al termine di una breve malattia. Una notizia, questa, che il club elvetico ha definito “del tutto inaspettata. Sentite condoglianze a Meschack Elia augurando a lui e alla sua famiglia forza e fiducia. Daremo a Meschack tutto il nostro supporto e guida in questi tempi difficili”. Elia è subito volato in Congo, dove si trovano la moglie e i figli, non prendendo parte alla partita. La sua squadra, così come lo Stoccarda, ha voluto dimostrargli vicinanza con un minuto di silenzio prima del via del match. I compagni poi hanno mostrato la sua maglia giallonera numero 15.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA