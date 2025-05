Champions: l’Arsenal ritrova Calafiori, si allena col gruppo

agenzia

L'azzurro fuori da tempo, difficile sia schierato domani col Psg

ROMA, 06 MAG – Riccardo Calafiori è tornato ad allenarsi con l’Arsenal alla vigilia della gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Paris Saint Germain. L’azzurro era fuori da diverse settimane a causa di un infortunio al ginocchio subito in nazionale il 20 marzo scorso. Mikel Arteta potrebbe portarlo a Parigi ma il posto da titolare dovrebbe essere affidato ancora al 18enne inglese Myles Lewis-Skelly. Ha molte più chance di essere impiegato il terzino destro olandese Jurrien Timber, anche lui tornato ad allenarsi oggi dopo non essere stato schierato sabato scorso in Premier League. Per la partita di domani, con l’Arsenal che deve rimontare dallo 0-1 dell’andata a Londra, Arteta potrà disporre del centrocampista difensivo Thomas Partey, che ha scontato la squalifica.

