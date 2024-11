Champions: l’Atalanta travolge lo Young Boys a Berna

agenzia

I nerazzurri vincono 6-1, doppiette di Retegui e De Ketelaere

ROMA, 26 NOV – L’Atalanta ha passeggiato sul campo sintetico dello stadio Wankdorf di Berna travolgendo lo Young Boys con un tennistico 6-1 nella quinta giornata di Champions League. Per i nerazzurri a segno due volte Retegui nel primo tempo (terminato 4-1 per gli ospiti), mentre De Ketelaere ha colpito in entrambe le frazioni di gioco. Le altre due reti atalantine portano la firma di Kolasinac e Samardzic. La squadra di mister Gasperini sale ad 11 punti ed al momento é quarta in classifica, dietro a Inter, Barcellona e Liverpool.

