Champions: Lautaro, l’Inter è pronta per il Barcellona

agenzia

'Dovremo essere uniti, c'è fiducia perché il gruppo sta bene'

MILANO, 29 APR – “C’è grande entusiasmo, in tre anni abbiamo giocato due semifinali di Champions League che all’Inter non capitavano da tanti anni. Stiamo facendo tante cose in questa competizione prestigiosa, pensiamo a lavorare al massimo e a far sognare i nostri tifosi che sognano una nuova finale di Champions. Siamo concentrati per affrontare un grandissimo rivale”. Lo ha detto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. “Siamo pronti per questa partita, abbiamo recuperato energia e preparato gli ultimi dettagli per poi venire qua e fare la gara con grandissima personalità – ha aggiunto l’attaccante -. Ho visto come sta il gruppo a prescindere dalle ultime partite, perdere tre partite di fila è stato difficile però il gruppo ha lavorato bene e sono fiducioso per quello. Vedo i ragazzi con voglia di scendere in campo e ribaltare questa situazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA