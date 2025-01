Champions: Lautaro, l’obiettivo dell’Inter é vincerla

agenzia

"Quando giochi con questa aggressività tutto diventa più facile"

MILANO, 29 GEN – Lautaro Martinez, autore dei tre gol che hanno permesso all’Inter di battere il Monaco per 3-0, ha insistito sul fatto che l’obiettivo dei campioni d’Italia in carica è quello di vincere la Champions League. “Era una partita molto importante per noi, l’abbiamo affrontata con la mentalità giusta, con l’atteggiamento giusto. Essere tra le prime otto squadre (dopo la fase di campionato) era il nostro primo obiettivo”, ha detto il capitano dell’Inter.. “Quando giochi con questa aggressività e con questo stato d’animo, le cose diventano più facili per noi”, ha sottolineato l’argentino, la cui squadra era già in vantaggio per 2-0 dopo 16 minuti di gioco. “I miei tre gol? La cosa più importante è che L’Inter vince, che aiuto la mia squadra. Siamo arrivati ;;quarti, dimostriamo che siamo una grande squadra, che dobbiamo essere rispettati, sono molto orgoglioso dei miei compagni di squadra”, ha continuato l’attaccante, salito a 17 gol nella massima competizione europeo per club, come il leggendario Sandro Mazzola. “Non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è vincere questa Champions League, vincere tutte le competizioni in cui giochiamo”, ha concluso Lautaro Martinez.

