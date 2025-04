Champions: Lautaro, vittoria importantissima dopo pari Parma

agenzia

I ragazzi hanno mostrato di meritare questa maglia

MILANO, 08 APR – “È una vittoria importantissima dopo il pareggio di Parma, ne avevamo parlato in questi giorni. Se volevamo vincere, dovevamo lasciarci quella partita alle spalle. È stata una vittoria di qualità, carattere, personalità. Abbiamo fatto benissimo in fase di non possesso”. Così il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato la vittoria contro il Bayern Monaco, intervistato da Sky Sport. “Abbiamo giocato bene in un grande stadio contro una grande squadra e i ragazzi hanno dimostrato di meritare questa maglia. Al ritorno dobbiamo fare la stessa partita. Ora pensiamo al campionato, poi ci penseremo”.

