Champions League donne, le avversarie di Inter e Roma nei turni preliminari

calcio femminile

La Juventus già ammessa ai gironi

Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei mini-gironi delle prime due fasi di qualificazione alla Uefa Women’s Champions League.

Inter e Roma, rispettivamente seconda e terza nella passata stagione in Serie A, le squadre interessate. Le nerazzurre, che sono all’esordio assoluto in Europa e non erano inserite tra le teste di serie nel percorso Piazzate, hanno pescato nel Gruppo 3 le norvegesi del Brann – prime avversarie dell’Inter -, le islandesi del Valur e le portoghesi dello Sporting Braga.

Per la Roma, inserita nel Gruppo 2, ci sono le kazake dell’Aktobe: in caso di vittoria, poi, una tra Sparta Praga (Cechia) e Nordsjaelland (Danimarca).

Le semifinali si giocheranno mercoledì 27 agosto, le finali sabato 30, con la vincente di ogni raggruppamento che accederà alla fase successiva, l’ultima prima della fase campionato di una Women’s Champions League che dal 2025-26 avrà un nuovo format. Alla fase campionato sono già qualificate le campionesse d’Italia della Juventus, come Barcellona, Lione, Chelsea, Bayern Monaco, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Arsenal (campione in carica) e Benfica.