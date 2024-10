Champions: Leao ‘fascia un orgoglio, mi sacrifico per vincere’

agenzia

'Lavoro sulla fase difensiva, Fonseca mi aiuta a migliorare'

MILANO, 30 SET – “La fascia è un orgoglio, sono qua da sei anni. Quando gioco con questa maglia è sempre una responsabilità ma quando ho la fascia lo è ancora di più”: lo afferma il milanista Rafael Leao seduto al fianco del coach, Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Champions contro il Bayer Leverkusen. “Domani c’è una partita difficile ma è importante vincere anche in Champions League. Voglio vincere – assicura Leao – e se per questo servono sacrifici anche in difesa, va bene. Conteranno i dettagli. Dal primo giorno il mister non mi ha parlato di gol e assist ma che voleva un giocatore cambiato in difesa, essere più concentrato nel lavoro difensivo: mi aiuta anche a essere migliore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA