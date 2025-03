Champions: Lille-Borussia sospesa dopo 8 minuti per il Ramadan

agenzia

Al tramonto in modo da consentire ai calciatori di mangiare

ROMA, 12 MAR – Una sospensione per permettere ai giocatori musulmani di mangiare subito dopo il tramonto in modo da ottemperare i precetti del Ramadan. E’ accaduto in Lille-Borussia Dortmund di Champions League: dopo otto minuti di gioco, non appena è calato il sole, l’arbitro Sandro Scharer ha sospeso la partita consentendo ai calciatori di fermarsi e rifocillarsi. Un gesto di apertura per andare incontro a molti giocatori in campo. Il Ramadan, periodo di purificazione, prescrive infatti il digiuno dall’alba fino al calare del sole per circa un mese. Quest’anno il Ramadan è iniziato il 1 marzo e terminerà il 29 marzo.

