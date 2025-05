Champions: l’Inter apre San Siro, maxischermo per la finale

agenzia

Vendita biglietti da domani, precedenza a abbonati e Inter Club

MILANO, 26 MAG – L’Inter aprirà San Siro per far seguire anche al Meazza, con un maxischermo, la finale di Champions League di sabato prossimo contro il Paris Saint-Germain. Come spiegato dal club nerazzurro, i cancelli apriranno dalle 19 e, al termine della gara, i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara. Per quanto riguarda i tagliandi, saranno disponibili a partire da domani su vivaticket.com a un prezzo a partire da 10 euro. La prima fase di vendita prenderà il via alle 12 di domani e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail e tramite il Centro Coordinamento. Dalle 12 di mercoledì prossimo aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA