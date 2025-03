Champions: l’Inter verso i quarti, in vista il Bayern

agenzia

I nerazzurri partono dal 2-0 sul Feyenoord

ROMA, 10 MAR – L’Inter si appresta ad affrontare il Feyenoord forte del 2-0 ottenuto in Olanda per raggiungere i quarti di Champions League, dove sfiderebbe, con molta probabilità, il Bayern Monaco, che parte dal 3-0 dell’andata col Bayer Leverkusen. Gli esperti Sisal ritengono la squadra milanese ampiamente favorita a 1,33 contro il 9,00 del Feyenoord mentre il pareggio si gioca a 5,25. Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina ma un suo gol domani a San Siro si gioca a 2,25, mentre Marcus Thuram primo marcatore è dato a 4,15. Ben più equilibrata sarà la sfida ad Anfield tra il Liverpool e il Paris Saint Germain, battuto 1-0 dagli inglesi a Parigi. Gli esperti Sisal ritengono i Reds favoriti a 2,25, il successo transalpino a 2,90 mentre si sale a 3,75 per il pareggio. Il Liverpool vede il passaggio turno a 1,30 mentre il PSG tra le migliori otto di Champions League si gioca a 3,50. Se l’ipotesi supplementari è offerta a 5,00, quella di una soluzione ai calci di rigore è in quota a 10,50.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA