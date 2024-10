agenzia

Doppiette di Sesko e Vlahovic, decide gol Conceicao

ROMA, 02 OTT – Lipsia-Juventus 2-3 (1-0) in un match della seconda giornata della nuova Champions League. A segno per i tedeschi Sesko (30′ e 65′ rig.). Per i bianconeri in gol Vlahovic (50′ e 68′) e Coincecao (82′).

