Champions: Liverpool beffa Psg nel finale, Barca supera Benfica

agenzia

A Lisbona stop match 2' per fumogeni, Bayern travolge Leverkusen

ROMA, 05 MAR – Beffa cocente per il Psg battuto dal Liverpool nel finale dopo una gran partita a Parigi con tante occasioni sprecate. La squadra di Luis Enrique domina in lungo e in largo la sfida del Parco dei Principi, ma i Reds portano a casa una vittoria tanto preziosa quanto immeritata. Gli inglesi subiscono la costante pressione del Paris che ci prova a ripetizione con Barcola, Dembelé e Kvaratskhelia (anche un gol annullato) ma Alisson tiene in gara i suoi compagni. Nella ripresa è sempre il portiere brasiliano il migliore. Poi Slot manda in campo Nunez ed Elliott che confezionano all’87’ il gol di un successo fino a quel momento insperato. Quarti di finale di Champions League pressocché blindati per il Bayern Monaco che indirizza la qualificazioni battendo 3-0 negli ottavi d’andata il Bayer Leverkusen. All’Allianz Arena decidono la doppietta di Kane (al 9′ e al 75′ su rigore) e la rete di Musiala al 54′. Ospiti in 10 dal 62′ per il doppio giallo rimediato da Mukiele. Infortunio muscolare per Neuer. Chi passerà il turno pescherà una tra Inter e Feyenoord (0-2 nerazzurro all’andata in Olanda). Gara di ritorno in programma martedì 11 marzo alle 21. Impresa del Barcellona che in dieci uomini passa a Lisbona battendo un buon Benfica grazie al gol di Raphinha nella ripresa. Il tutto in un match sospeso per circa due minuti a causa dei fumogeni accesi dai tifosi di casa che hanno limitato la visibilità e da qualche petardo lanciato dagli spalti. Dopo la sospensione, la gara è poi ripresa senza ulteriori difficoltà, mentre a cercare di mantenere la calma è stato Antonio Silva che ha chiesto ai suoi tifosi di evitare un atteggiamento simile.

