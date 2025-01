Champions: lo spagnolo Hernandez arbitrerà Sparta Praga-Inter

agenzia

Per Milan-Girona è stato invece designato il tedesco Stieler

ROMA, 20 GEN – Il tedesco Tobias Stieler è l’arbitro designato dall’Uefa per Milan-Girona, match valido per la settima giornata del girone unico di Champions League in programma mercoledì alle 21 a San Siro. Assistenti i connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch, quarto ufficiale Matthias Jollenbeck. Al Var ci sarà Soren Storks, assistito da Bastian Dankert. Sparta Praga-Inter, in programma lo stesso giorno sempre alle 21, verrà invece arbitrata dallo spagnolo Alejandro Hernandez. Assistenti José Naranjo e Diego Sanchez Rojo, quarto ufficiale Cesar Soto Grado. Al Var Juan Martinez Munuera, supportato da Valentin Gomez.

