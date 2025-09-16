Champions: Luis Enrique, fare il bis? È nostro obiettivo

agenzia

Tecnico PSG: 'Vogliamo fare le cose ancora più in grande'

MILANO, 16 SET – “Bis in Champions? Possiamo farcela, certo: è il nostro obiettivo. Abbiamo fatto la storia nella passata stagione, ma vogliamo fare le cose ancora più in grande perché siamo in un club come il PSG. Questo significa vincere più di una Champions. È un obiettivo ambizioso, ma abbiamo le capacità”. Il tecnico Luis Enrique, ai microfoni di Sky, non mette limiti al suo PSG vittorioso contro l’Inter nella stagione che si è conclusa. Domani la squadra di Enrique affronta l’Atalanta alle 21 al Parco dei Principi.

