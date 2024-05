Champions: Luis Enrique, pressione sul Psg? E’ una benedizione

agenzia

'Obiettivo è vincere qui, e in tutte e tre nostre competizioni'

ROMA, 30 APR – “Questa pressione è una benedizione, e non una ‘minaccia’, è sempre bello essere in semifinale di Champions. Siamo in un processo di miglioramento, ed è solo l’inizio del progetto. Manca un mese e possiamo ancora vincere tutte le competizioni”. Fa professione di ottimismo Luis Enrique alla vigilia della semifinale di andata della Champions che il suo Psg giocherà a Dortmund contro il Borussia. “Noi i favoriti? – dice ancora – Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio. La cosa bella è godersi una partita speciale in un’atmosfera unica in Europa. Ma qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre ancora in corsa”. Ma quanto è cresciuto il Psg? “Siamo migliorati in difesa e in attacco – risponde -, ma possiamo migliorare ulteriormente, perché bisogna essere esigenti. Resta tutto da fare. Siamo riusciti a superare i momenti in cui eravamo inferiori, siamo riusciti a rimontare negli ultimi minuti”. Anche se il Borussia in Champions non perde in casa da tre anni, per Luis Enrique “l’obiettivo è vincere qui. Io lo spero, e la mia esperienza mi dice che domani è il momento di essere competitivi. Nella fase a gironi non siamo riusciti a vincere in trasferta, ma ce l’abbiamo fatta contro la Real Sociedad e il Barça. Possiamo ripeterci”.

