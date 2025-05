Champions: Luis Enrique “ripetiamo la gara andata, Dembelè è ok”

agenzia

"Domani sarà dura con l'Arsenal ma il Psg merita di essere qui"

ROMA, 06 MAG – Ousmane Dembélé sarà disponibile per il ritorno della semifinale di Champions League contro l’Arsenal, annuncia l’allenatore dei francesi, Luis Enrique, in conferenza stampa dopo l’allenamento svolto dalla sua squadra in mattinata. “Si è allenato con noi per due giorni, lo avete visto anche oggi, facendo il lavoro normale. Sarà disponibile domani”, dice lo spagnolo, che ritiene di avere una squadra “competitiva in qualsiasi partita, anche se si sono delle assenze” e pronta “ad affrontare una partita dura. L’Arsenal vuol rimontare ma noi cercheremo di ripetere quello che abbiamo fatto finora”. Avere a disposizione il giocatore che ha segnato quasi trenta reti finora è comunque importante per il Psg, in quella che l’allenatore prevede sarà “una partita equilibrata e in cui noi non faremo calcoli, affrontandola confidando nei nostri punti di forza. Cercheremo di comportarci come abbiamo fatto fin dal primo minuto della partita a Londra, anche se domani sarà tutt’altra cosa”. “Noi meritiamo di essere qui – afferma Luis Enrique – e dobbiamo scendere in campo con questa idea in testa. Abbiamo vinto la gara d’andata, vogliamo farlo anche in quella di ritorno”. Ad una domanda su chi preferirebbe affrontare in finale tra Inter e Barcellona, risponde: “Sudo solo al pensiero alla partita di domani, figurarsi se guardo alla finale, per la quale vorrei solo una cosa, che ci sia il Psg. Poi ho un passato, un attaccamento al Barcellona, ;;che non svanirà mai”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA