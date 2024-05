Champions: Luis Enrique, sono convinto che domani vinceremo

agenzia

"Col Dortmund non dobbiamo tradire la nostra mentalità"

ROMA, 06 MAG – “L’unica frase che conosco in francese è ‘on va gagner’. Ed è anche l’unica frase che mi piace. Sono sempre convinto che vinceremo, quello è l’obiettivo, anche domani”. Luis Enrique, alla vigilia del ritorno di semifinale col Borussia Dortmund dopo l’1-1 in Germania si aspetta “una partita simile a quella dell’andata, tra due rivali che sono molto brave con la palla ma che hanno un alto livello anche senza la palla. L’importante sarà giocare concentrati al 100% e non tradire la nostra mentalità, voler essere migliore dell’avversario, generare più occasioni e vincere la partita”. “Adesso il nostro obiettivo è raggiungere una finale di Champions League, che nella carriera di un giocatore si gioca molto raramente. E per questo bisognerà essere migliori del Dortmund, ma ho fiducia nei miei giocatori – ha proseguito l’allenatore spagnolo in conferenza stampa -. Un fallimento se fossimo eliminati? Il giorno dopo sorgerà il sole a Parigi, la vita continuerà. Noi, come atleti, applaudiremo i nostri rivali anche se non se lo meritano. Con orgoglio di rialzarci, di riprovarci”.

