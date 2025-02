Champions: Malagò ‘ero scettico sul nuovo format, ma funziona’

agenzia

N.1 Coni 'Risultati meno scontati di quanto si pensasse'

ROMA, 31 GEN – “Nuova Champions? Ero scettico, invece mi sembra che la cosa funzioni”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione di “Linea Azzurri” commentando il nuovo format delle competizioni UEFA. “I risultati per una serie di motivi sono stati meno scontati -ha aggiunto -. Si partiva dal presupposto che chi era più forte, essendo un piccolo campionario con 8 partite, emergesse sempre rispetto alla gara secca. In realtà non è stato così, quindi dire molto bene”.

