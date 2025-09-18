Champions: Manchester City-Napoli 2-0

agenzia

Azzurri un tempo e mezzo in 10, gol Haaland e Doku nella ripresa

ROMA, 18 SET – Il Manchester City batte il Napoli 2-0 (0-0) in una partita della prima giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri di Antonio Conte giocano tre quarti di partita in dieci, per l’espulsione di Di Lorenzo, che falcia Haaland lanciato a rete. Il tecnico toglie De Bruyne e inserisce Olivera per rafforzare la fase difensiva e nel finale del tempo Milinkovic Savic e Politano consentono al Napoli di tenere lo 0-0. Nella ripresa, il City continua a spingere e passa all’11, con una combinazione Foden-Haaland. Poco dopo raddoppia, grazie ad un’azione personale di Doku, e la partita si chiude in pratica lì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA