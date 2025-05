Champions: Marotta, finale? Ottimista e realista

agenzia

'Ieri serata epica, Inzaghi è l'artefice maggiore'

MILANO, 07 MAG – “È stata una serata epica per come è stata vissuta sia in campo che fuori. Sono abituato a vivere queste emozioni, ma quella di ieri dal punto di vista adrenalinico è stata al top. L’artefice maggiore di questa nostra è sicuramente Simone Inzaghi. Preferenza tra Psg e Arsenal? Sono due grandi club. Non sono scaramantico, ma sono molto ottimista e realista”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato dal TG1.

