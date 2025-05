Champions: Marotta, vogliamo essere protagonisti in finale

agenzia

Speriamo in serata da coronare con qualcosa di straordinario

MILANO, 26 MAG – “Partecipiamo alla finale per la seconda volta in tre anni, frutto del lavoro e del senso di appartenza da parte di tutta l’Inter a partire soprattutto dall’allenatore, dalla squadra, dalla società e dalla nuova proprietà che è entrata circa un anno fa in modo molto intelligente. Ha saputo supportarci con l’intelligenza di essere presenti in modo silente, senza interferire nelle nostre decisioni”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain. “Questa è la settima finale che l’Inter disputerà nella sua storia, vogliamo esserci da protagonisti. Nello sport non bisogna essere arroganti, ma ambiziosi: sappiamo di giocare contro un grande club, ma siamo all’altezza del ruolo e sappiamo di poter essere protagonisti. Spero sia una bella partita, uno spot importante per il nostro movimento calcistico soprattutto per quello italiano, e che sia una serata bellissima che si possa coronare con qualcosa di straordinario che possa rendere felici noi, la società e i nostri tifosi”.

