Champions: Marquinos, squadre italiane toste da affrontare

ACapitano PSG: 'Abbiamo fatto la storia ma e' solo l'inizio'

MILANO, 16 SET – “Vincere domani sarebbe importante per noi. Le squadre italiane sono sempre toste da affrontare: lavorano tanto sulla tattica e l’intensità. Sappiamo che l’Atalanta è una grande squadra e dovremo saper adattare il nostro gioco. Se lasciamo il pallino del gioco in mano a loro sarà difficile”, dice a Sky il capitano del PSG Marquinos alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atalanta al Parco dei Principi. Vincere di nuovo la Champions? “Abbiamo un allenatore che ha fame e che ci chiede tanto. Dice sempre che abbiamo fatto la storia ma è solo l’inizio, abbiamo vinto ma quello è il passato”, risponde.

