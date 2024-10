agenzia

Apre Pulisic, chiude Reijnders con una doppietta

MILANO, 22 OTT – Milan-Bruges 3-1 in un match giocato a San Siro e valido per la terza giornata della Champions League. A segno per i rossoneri Pulisic (34′) e Reijnders (61′ e 71′). Per i belgi in gol Sabbe (51′).

