Champions: Milan; Ibrahimovic, ci siamo ammazzati da soli

agenzia

'Arrabbiati con noi stessi, l'arbitro sul rosso è stato duro'

MILANO, 18 FEB – “Siamo arrabbiati con noi stessi, ci siamo ammazzati da soli. Non siamo arrabbiati con l’arbitro. È colpa nostra, non ci sono scuse. Dobbiamo guardarci allo specchio e vedere cosa abbiamo sbagliato”. Lo ha detto il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sky Sport dopo l’eliminazione del Milan in Champions League. “Siamo delusi e arrabbiati. Sul secondo giallo a Theo l’arbitro è stato duro, in una partita così per una simulazione dai un avvertimento ha aggiunto ‘Ibra’ -. Lì è cambiata la partita. Adesso l’importante è rimanere gruppo e pensare al campionato: soffriamo questa notte e da domani dobbiamo prepararci al prossimo obiettivo. Si poteva fare tanto di più. Dopo le partite si possono dire tante cose. Oggi con un po’ di fortuna potevamo fare 2-0 nel primo e abbiamo iniziato bene il secondo. Poi la partita è cambiata”. “La Champions era un obiettivo. Prima dell’inizio del campionato volevamo vincere il campionato – ha concluso Ibrahimovic -. La Supercoppa l’abbiamo vinta, manca la Coppa Italia: la storia del club è puntare questi trofei”.

