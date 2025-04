Champions: Mkhitaryan, con il Bayern è una grande occasione

agenzia

Non pensiamo al risultato dell'andata, si riparte dallo 0-0

MILANO, 15 APR – “È una grande occasione ma dobbiamo pensare alla partita di domani che sarà difficile, contro una squadra molto forte. La partita di domani sarà una grande occasione, noi faremo di tutto per vincere e andare avanti il più possibile, poi vedremo se arriveremo o no in finale”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Henrik Mkhitaryan in conferenza stampa alla vigilia della gara cotnro il Bayern Monaco. “Dopo l’andata eravamo felici, non c’è stato nessun festeggiamento. Fuori dal campo e dal club si dicono tante cose ma noi proviamo a non ascoltare perché il mondo del calcio è così – ha aggiunto -. Non pensiamo al risultato di una settimana fa, domani la partita inizia dallo 0-0 e tutte e due le squadre hanno la possibilità di vincere. Il Bayern arriverà per vincere ma anche noi vogliamo vincere e andare avanti, non sarà facile ma siamo pronti ad affrontarli”.

