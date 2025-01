Champions: Motta ‘la Juve deve migliorare,e anche in fretta’

agenzia

Tecnico Lage applaude il Benfica, 'Andiamo avanti con merito'

TORINO, 29 GEN – “Quando si perde, siamo i primi a non essere soddisfatti: ci sono cose da migliorare e dobbiamo farlo in fretta, abbiamo trovato un Benfica che ha meritato di vincere”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo la sconfitta all’Allianz Stadium per 0-2 contro i portoghesi nell’ultima gara della prima fase di Champions League. “Per tutta la gara non siamo riusciti a creare negli ultimi metri, mentre loro hanno finalizzato meglio di noi – continua in conferenza stampa – e se a Napoli avevamo fatto un ottimo primo tempo, contro il Benfica abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma non abbastanza per metterli in difficoltà”. E sul mercato: “Siamo attenti a come migliorare, ma non parlo di questi temi prima di una partita o dopo una sconfitta – la risposta di Thiago Motta – e posso dire che siamo in linea, sappiamo di cosa c’è bisogno: se si inserisce qualcuno è per migliorare, non prenderne uno in più giusto per metterlo dentro. Kalulu? Speriamo che non sia nulla di grave e rientri già per la prossima, ma dovremo valutarlo”. Il Benfica ha rischiato seriamente l’eliminazione, la vittoria a Torino ha ribaltato tutto: “Tutto quello che ci importa è quanto fatto oggi perché abbiamo ottenuto tre punti, siamo andati avanti e questo è tutto ciò che conta” dice il tecnico Bruno Lage. “Abbiamo mostrato spirito e unione, abbiamo giocato il nostro calcio e andiamo avanti meritatamente – continua l’allenatore dei portoghesi – e il prossimo passo sarà trovare questa continuità: questo successo è dedicato ai nostri tifosi, dobbiamo provocare orgoglio in loro”.

