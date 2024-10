Champions: pari per l’Atalanta, 0-0 con il Celtic

agenzia

Muro degli scozzesi, traversa di Pasalic: bergamaschi a 5 punti

ROMA, 23 OTT – L’Atalanta frena sul muro del Celtic. Finisce 0-0 la sfida a Bergamo, valida per la terza giornata della Champions League: la squadra di Glasgow, reduce dal 7-1 subito con il Borussia Dortmund non voleva prendere gol. E così è stato, con la formazione di Gasperini che ha preso una traversa su colpo di testa di Pasalic, il più pericoloso tra i nerazzurri. IL centrocampista croato ha avuto anche altre occasioni, in una è stato bravo il portiere Schmeichel a bloccare un suo destro. Ci prova anche Retegui, e nella ripresa l’Atalanta spinge per trovare la rete. Ma vince il muro del Celtic e si chiude 0-0.

