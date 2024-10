Champions: principe William “tifoso” durante Aston Villa-Bologna

agenzia

Tweet di incitamento della sua squadra durante la partita

ROMA, 23 OTT – Un tweet reale, decisamente fuori protocollo, quello pubblicato dal principe William durante la vittoria, ieri sera, del suo Aston Villa contro il Bologna. Nel corso della partita, valevole per la terza giornata di Champions League, l’ex centravanti della Scozia Ally McCoist, oggi commentatore tv, si era chiesto in diretta se l’erede al trono, noto tifoso dei Villas, stesse ammirando l’ottima prestazione dei ragazzi di Unai Emery. Una battuta che non è caduta nel silenzio perché pochi minuti più tardi il principe ha affidato al suo account ufficiale di X, ex Twitter – The Prince and Princess of Wales – la sua risposta. “Naturalmente sto guardando, @AllyMcCoist9”, non dimenticando di firmare il messaggio con l’iniziale del suo nome “W”, accompagnata dal un ultimo incitamento alla sua squadra del cuore “#UTV”, che sta per ‘Up the Villa’, “Forza Villa”. Negli ultimi tempi, in più di un’occasione, il principe è stato visto in tribuna al Villa Park, e Emery ha anche raccontato di sue inattese visite al centro sportivo per assistere agli allenamenti della squadra alla vigilia di partite importanti.

