Champions: Psg a caccia della sua seconda finale

agenzia

Dortmund a Parigi per difendere l'1-0 dell'andata

ROMA, 06 MAG – Domani si conoscerà la prima finalista della Champions League 2023/24. Il Paris Saint Germain va a caccia della seconda finale della propria storia mentre il Borussia Dortmund non vi approda da ben 11 anni e, secondo gli esperti Sisal, i tedeschi sarebbero destinati ad attendere ancora, perchè nelle quote il Psg è favorito a 1,45 per la vittoria domani, contro il 6,50 del Borussia Dortmund mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Mbappé e compagni, nonostante la sconfitta 1-0 all’andata, sono avanti anche per approdare a Wembley tanto che il loro passaggio turno è dato a 1,65 rispetto al 2,25 dei gialloneri.

