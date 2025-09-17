agenzia
Champions: Psg-Atalanta 4-0
A segno Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes e Ramos
PARIGI, 17 SET – PSG batte Atalanta 4-0 nella prima giornata della Champions League. E’ amaro il debutto per la formazione bergamasca. Campioni in carica subito avanti dopo 3’con capitan Marquinhos. Il 2-0 arriva a fine primo tempo grazie a un assolo di Kvaratskhelia. Prima dell’intervallo Carnesecchi, già grande protagonista, para un rigore a Barcola. Nel secondo tempo, al 6′ ancora Psg a segno con Nuno Mendes. Nel finale Gonçalo Ramos segna il gol del 4-0 per la formazione di Luis Enrique.
