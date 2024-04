Champions: Psg ko in casa, la stampa francese affossa Donnarumma

agenzia

Il portiere azzurro prende 3 dall'Equipe, 3.5 da Le Parisien

ROMA, 11 APR – Uscite maldestre, indecisioni, in generale una scarsa sensazione di sicurezza che ha finito per condizionare la prestazione del Paris SG in ogni reparto. La stampa francese picchia duro sulla serata di Gigio Donnarumma dopo l’andata dei quarti di Champions League, con i parigini battuti 2-3 al Parco dei Principi dal Barcellona. Uno dei peggiori in campo, è l’accusa dei media locali, sarebbe stato proprio il portiere della nazionale italiana. I suoi errori hanno in effetti contribuito ad innescare le tre marcature dei blaugrana: prima una uscita bassa a vuoto ed un rinvio sbagliato per la doppietta di Rafinha, quindi una palese indecisione sul gol di Christensen, appena entrato, su un pallone spiovente dall’angolo. “Catastrofico”, “una calamità” sono alcuni dei giudizi riservati alla prestazione di Donnarumma dai giornali francesi, pesanti anche nei voti: 3 dall’Equipe (che titola “L’incorreggibile Donnarumma”), 3.5 da Le Parisien. Quando si era ancora sullo 0-0 il portiere azzurro, in genere sicuro tra i pali, aveva mandato segnali preoccupanti ai suoi con una uscita maldestra al 20′, costringendo Nuno Mendes a compiere un mezzo miracolo per respingere sulla linea dopo l’errore del portiere, sempre su calcio d’angolo.

