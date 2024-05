Champions: Real-Bayern, una sfida che vale la finale

agenzia

Si parte dal 2-2 dell'andata, tedeschi sognano l'impresa

ROMA, 07 MAG – Lo spettacolare 2-2 dell’Allianz Arena è ancora negli occhi di tutti: Real Madrid e Bayern Monaco, domani sera, scendono in campo al Bernabeu per stabilire la seconda finalista di Champions League. Partita sulla carta apertissima ma, secondo gli esperti Sisal, i Blancos partono favoriti a 1,95 rispetto al 3,75 dei tedeschi con il pareggio offerto alla stessa quota. Bilancia che perde dalla parte del Real anche per il passaggio turno: 1,45 contro il 2,75 del Bayern. L’ipotesi supplementari si gioca a 3,80, una soluzione ai calci di rigore, come nel 2012, è data a 7,75. Gli spagnoli vanno a caccia della finale numero 18 della loro storia, record assoluto, mentre i rossi di Tuchel cercano un’impresa visto che, contro il Real al Bernabeu, si sono imposti solo due volte, l’ultima 23 anni fa. La Combo Goal + Over 2,5, uscita nei 5 incroci più recenti, è offerta a 1,65 mentre un Ribaltone, a 5,75, è nelle corde del match. Occhio poi agli interventi in area, visto che un rigore si gioca a 2,60 e all’andata ne sono stati fischiati ben due. Vinicius è stato uno dei grandi protagonisti all’Allianz Arena e, sicuramente, non vorrà essere da meno di fronte ai suoi tifosi: il brasiliano nuovamente primo marcatore pagherebbe 5 volte la posta. Jude Bellingham però non vorrà essere da meno del compagno di squadra visto che una gara con gol o assist è offerta a 2,00. Il Bayern però non può prescindere da Harry Kane, 44 reti in stagione in altrettante partite: un gol di testa del bomber inglese, una delle specialità della casa, è dato a 9,00. La difesa del Real dovrà prestare molta attenzione anche a Leroy Sané, decisivo la scorsa settimana: la rete del numero 10 del Bayern si gioca a 5,00

